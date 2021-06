'Interesse neemt toe: al vier ploegen willen sterkhouder komen weghalen bij Antwerp'

Antwerp gaat grote veranderingen ondergaan deze zomer, zoveel is al een tijdje duidelijk. Voor een speler is er alvast heel veel interesse.

Rechtsachter Aurélio Buta zou de club kunnen verlaten, want er is alvast genoeg interesse in zijn persoon dezer tijden.

Buta

Ex-club Benfica toonde als eerste interesse, daarna volgde Besiktas. En volgens de Franse pers zijn er nog gegadigden.

Zowel Montpellier als Nice hebben zich nu ook gemeld. Benieuwd wie het zal halen, het opbod kan alvast beginnen.