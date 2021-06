Dendoncker, klaar voor de grote vuurdoop: "Druk? Dat voel ik niet. Dat zit niet in mijn karakter"

Leander Dendoncker staat zaterdag voor zijn grote vuurdoop. De verdedigende middenvelder heeft wel al een hoop kwalificatie- en oefenwedstrijden achter de rug en zelfs één match op het WK 2018, maar dat was een overbodige.

Dendoncker speelde toen in de laatste groepsmatch tegen Engeland, waarbij België al geplaatst was. "Dat ik nu meer speel, is logisch. Wie speelt er veel als hij er net bij is? Er lopen hier ook topspelers rond die bij de Europese top spelen, dan is het logisch dat ik niet speel. Het is een mooie blijk van vertrouwen dat ik nu meer speel."

Maar straks is Witsel terug. Stoort het Dendoncker niet dat er zoveel over zijn concurrent gesproken wordt? "Ik kan bijna niet anders dan het lezen, want ik volg het nieuws. Er wordt veel geschreven, maar ik lees het zeker niet allemaal. Ik probeer er niet echt motivatie uit halen, het laat me eerder koud. Axel heeft zo'n grote rol binnen de ploeg en die verdient hij ook. Het is logisch dat het over hem gaat, net zoals het over Kevin en Eden gaat. Zij hebben dat ook afgedwongen."

De druk lijkt Dendoncker dus niet te raken. "Ik ben sowieso al iemand die weinig druk voelt. Dat zit in mijn karakter. Het is aan de coach om te beslissen of ik speel. Ik ben ook niet dezelfde speler als Witsel. Axel heeft meer dan 100 matchen voor de nationale ploeg. Dat ik hem de perfecte zes noemde? Ja, dat is ook zo. Hoever ik daar nog vanaf zit? Daar ga ik niet op antwoorden."

In ieder geval liep de wisselwerking met Tielemans goed tegen Kroatië. Dat is belangrijk voor het vertrouwen. "De trainer vroeg me niet speciaal om hoger te gaan spelen. Maar Youri is van nature een speler die de bal laag komt ophalen. Als ik dat zie, probeer ik gewoon ruimte voor hem te maken."