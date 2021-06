Matias Suarez met opmerkelijke primeur: "Guardiola belde makelaar of ik naar Barça kon komen"

Matias Suarez speeld ondertussen in eigen land bij River Plate maar is bij de Belgische voetbalfans vooral bekend van zijn succesvolle periode bij Anderlecht. En daar speelde hij zich in de kijker van een Europese grootmacht.

Want de inmiddels 33--jarige Argentijnse aanvaller liet in een interview aan de Argentijnse media weten dat hij naar Barcelona kon trekken. "Guardiola belde mijn makelaar en wou een transfer richting Barcelona verwezenlijken. Uiteindelijk ging het niet door en daar stopt het verhaal dan ook", klinkt het. Suares werd met Anderlecht vier keer landskampioen, waarvan drie jaar op rij van 2011 tot 2014. In 2011 won hij de Gouden Schoen en in 2012 werd hij profvoetballer van het jaar. Zijn goede periode bij Anderlecht leverde hem geen selectie op bij de Argentijnse nationale ploeg. In eigen land speelde hij zich wel in de kijker want in 2019 maakte hij zijn debuut voor de Argentijnse nationale ploeg. Dat Suarez het nooit echt hogerop kon waarmaken, kwam door een hoge blessurelast. In zijn laatste drie seizoenen miste hij 90 wedstrijden door drie verschillende blessures.