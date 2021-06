Duivels zien geen nieuw stadion als bijzonder groot nadeel: "Had ook wel drie keer thuis willen spelen" en "Grote zonde"

De Rode Duivels reizen morgen af naar Rusland. Onze nationale ploeg zal de komende weken heel wat moeten reizen. Het is praat na de vaak, maar dat hadden ze toch veel liever anders gezien.

België had eigenlijk een speelstad kunnen hebben en zelfs de openingsmatch kunnen organiseren indien er een nieuwe voetbaltempel gekomen was. Maar die werd om allerlei reden tegengehouden en zo verloor België zijn EK-kandidatuur. "Ik ben heel teleurgesteld dat we geen stadion in België konden bouwen", aldus Jan Vertonghen.

"Het thuisvoordeel met onze supporters had heel wat kunnen opleveren. Dat vind ik zonde. We zijn het reizen wel gewend, maar het zijn wel allemaal uitwedstrijden die we gaan spelen", zei de ervaren verdediger erover.

Ook Dries Mertens ziet het als een groot nadeel. "Ik vind het vooral leuk dat we terug met supporters kunnen spelen, maar ik denk wel dat we een nadeel hebben ten opzichte van Rusland en Denemarken. Ik zou het zoals Italië ook wel leuk vinden om drie keer thuis te spelen. Of zoals Engeland zes matchen thuis te hebben als ze de finale halen."