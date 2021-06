"Zij zijn de toekomst van Standard" en "Lijkt op Standard NXT, maar is niet de bedoeling"

Standard eindigde zijn seizoen in play-off 2 ietwat in mineur, maar het moest ook vele sterkhouders missen. De jeugd stond wel enigszins op, al betaalden ze ook wat leergeld.

Siquet speelde al vaker in de verdediging bij Standard, de laatste weken van het seizoen gaf Mbaye Leye nog een resem andere youngsters al dan niet noodgedwongen een kans.

Delferière, Calut, Ngoy, Epolo, ... "Het lijkt soms wat op Standard NXT, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk", aldus de oefenmeester van de Rouches.

Toekomst van de club

"We zijn in opbouw en weten wat er ontbreekt en wat we nodig hebben. Ze maken deel uit van de toekomst van de club."

"Iemand als Delferière? Een paar weken eerder speelde hij nog bij de U18, dan was dit een ander intensiteitsniveau. Hij weet dat nu. Er komt veel kwaliteit vanuit de academie."