"Frankrijk heeft de beste voorlijn ter wereld, de Rode Duivels drie beslissers"

Zaterdag trappen de Rode Duivels eindelijk hun EK op gang met een wedstrijd in en tegen Rusland. Wij schotelden Eric Van Meir en Philippe Vande Walle alvast enkele pertinente stellingen voor. Deel 2: De favorieten op het EK en de (al dan niet) laatste kans op een trofee voor de gouden generatie.

Stelling: het EK winnen moét de ambitie zijn van de Rode Duivels.

Philippe Vande Walle: "Engeland, Duitsland en Spanje schat ik zeer hoog in. Toch zijn België, Frankrijk en Italië voor mij dé topfavorieten. Mancini liet een nieuwe wind blazen bij de Italiaanse nationale ploeg. Hij voerde een broodnodige verjonging door. Ook de manier van spelen werd omgegooid: Mancini speelt naar Italiaanse normen behoorlijk aanvallend. Frankrijk heeft dan weer de ervaring die je nodig hebt op een groot toernooi, en natuurlijk het spelersmateriaal. Kanté is op de top van zijn kunnen, om nog maar te zwijgen van die aanvalslinie. Met Griezmann, Mbappé en Benzema beschikt Deschamps wellicht over de beste voorlijn ter wereld."

"Tot slot reken ik ook de Belgen tot de favorieten. Ze hebben bewezen dat ze met de druk kunnen omgaan. Want er wordt sowieso met argusogen gekeken naar de nummer 1 van de FIFA-ranking. De Rode Duivels hebben de luxe dat ze beschikken over drie beslissers. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois: ze kunnen allemaal op hun eentje een match beslissen. En dan spreek ik nog niet over Eden Hazard, de joker."

Eric Van Meir: "Frankrijk is voor mij dé topfavoriet. België plaats ik daar samen met Spanje, Duisland en Italië net achter. Maar we mogen hoe dan ook chauvinistisch zijn en dromen van het hoogste. Ik ben ervan overtuigd dat de Belgen een les hebben geleerd uit het WK 2018. Het is een cliché, maar het zullen details zijn die het verschil gaan maken de komende weken. De vorm van de dag, de fysieke paraatheid. Het speelt in ons voordeel dat we op verschillende facetten kunnen spelen: veel balbezit en dominant, maar ook in de omschakeling zijn we met Romelu Lukaku levensgevaarlijk."

Stelling: Dit wordt de laatste kans voor de gouden generatie om een trofee, die ze aan hun stand verplicht zijn, te winnen.

Eric Van Meir: "Een verplichting is het sowieso niet! Kijk wat ze de voorbije jaren allemaal verwezenlijkt hebben: het zijn allemaal winnaars. Zowel 2016 als 2018 beschouw ik als gemiste kansen. Ik hoop en denk dat ze daar lessen uit hebben getrokken. Bovendien hebben ze ook weer enkele jaren meer ervaring. We moeten met z'n allen genieten van de Rode Duivels. Winnen ze het EK, zeg ik 'dikke chapeau'. Lukt het niet, dan was er een andere ploeg die beter was. En daar is niets mis mee."

Philippe Vande Walle: "Wat er op het EK ook gebeurt, de nationale ploeg heeft het de afgelopen jaren zéér goed gedaan. Ze hebben de voetbalfans schitterende jaren bezorgd. Wel is het zo dat een trofee een kers op de taart zou zijn. Maar... het hangt allemaal van zoveel zaken af, en vergeet zeker de factor 'geluk' hierbij niet. Denk maar die ene stilstaande fase tegen Frankrijk in 2018. We maken kans, dat is duidelijk, maar we hebben een lange weg te gaan. Of het de laatste kans is? Moeilijk te zeggen. Met jongens als Trossard, Doku en Tielemans hebben we enorm getalenteerde spelers, die de komende jaren nóg verder kunnen groeien."