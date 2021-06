KRC Genk wil Nederlands talent wegplukken bij Ajax

KRC Genk wil een serieuze versterking binnenhalen. De Limburgers denken namelijk aan Carel Eiting, de 23-jarige middenvelder van Ajax. Eiting werd het voorbije seizoen nog uitgeleend aan het Engelse Huddersfield.

Carel Eiting was het voorbije seizoen dus aan het werk in The Championship, maar de 23-jarige Nederlander maakte daar een goede beurt. Zo was de middenvelder goed voor 3 doelpunten en 3 assists in 23 wedstrijden in de Engelse tweede klasse.

Nu zou Eiting op weg zijn naar de Jupiler Pro League. Volgens De Telegraaf zou de middenvelder namelijk op weg zijn naar KRC Genk. Het is niet duidelijk of de Nederlandse topclub hem definitief wil laten gaan.