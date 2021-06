Mulder ziet België finale halen maar voorspelt andere Europese kampioen: "Zelfs voor Hazard is dat niet doenbaar"

Jan Mulder heeft altijd wel een unieke kijk op de dingen. Welk land kroont zich tot Europees kampioen? Op dat en nog andere vragen tracht Mulder een antwoord te geven vlak voor de start van het EK, met uiteraard bijzondere aandacht voor de Belgen.

Onder meer Jan Mulder mag bij HLN zijn EK-voorspellingen uit de doeken doen. Hoe ver raken de Belgen? "Finale. Mits De Bruyne helemaal in orde is. Toch weer een kleine domper voor de Belgen. In de laatste minuut scoort de tegenstander: 3-2 en zilver."

Dat zou een anticlimax zijn. Welk land ziet Mulder dan wel de Europese titel binnenhalen? "Duitsland is uit op wraak voor het WK. Duitsland met revanchegevoelens is een gevaarlijke tegenstander. In Havertz, Gnabry, Sané, Musiala en ook nog steeds Kroos en Werner hebben ze klasse te over. Duitsland wordt Europees kampioen."

Is er dan één speler in het bijzonder die Duitsland kampioen maakt? "Een supertalent is hij niet, maar op 11 juli kan niemand er onderuit: Thomas Müller was de beste speler van het EK."Bij de Duivels gaat Mulder voor Doku als revelatie. Dreigt er ook een Rode Duivel tegen te vallen? "Hazard is geblesseerd. Als hij ‘medisch fit’ wordt verklaard, moet hij nog twee jaar verlies aan ritme goedmaken. Zelfs voor Hazard is dit ondoenlijk."

Ook nog opmerkelijk: wanneer gevraagd naar een topland dat zal ontgoochelen op dit EK, komt Mulder uit bij... Nederland.