OFFICIEEL: Prychynenko gaat na zijn Beerschot-jaren opnieuw in 1B aan de slag

Denis Prychynenko is vanaf komend seizoen opnieuw in 1B te zien. Bij Beerschot was Prychyenko sinds de zomer van 2016 één van de krijgers achteraan in het elftal. Zijn overeenkomst op het Kiel liep af, Deinze neemt hem transfervrij over.

Nadat Prychynenko kampioen werd met White Star Brussel in tweede klasse - tot een promotie kwam het niet wegens de financiële problemen van de club - haalde Beerschot hem in huis. Prychynenko werd er titularis en was achteraan vaak het slot op de deur. Ook de promotie van 1B naar 1A maakte Prychynenko mee bij Beerschot. Na het eerste seizoen op het hoogste niveau kreeg de publiekslieveling echter geen nieuw contract. Met Prychynenko haalt Deinze een ferme versterking binnen voor het komende seizoen in 1B. Denis Prychynenko wordt SKD! 👊🧡🖤



"Ik ken 1B goed en het is allesbehalve een gemakkelijke reeks, want het des te aantrekkelijker maakt voor mij. Het is ook vooral de sportieve visie van de coach die me aanspreekt en overhaald heeft om hier te tekenen", verklaart de beenharde verdediger op de site van zijn nieuwe ploeg.