Voetbalbond bevestigt: ook Axel Witsel zakt niet naar Rusland af

Het is quasi een mirakel dat Axel Witsel de voorbije dagen al zo goed kon meetrainen. In Rusland is de middenvelder er wel niet bij voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels. Samen met Kevin De Bruyne is Witsel in eigen land gebleven.

Geen verrassend nieuws natuurlijk, maar het is nu voor beiden ook bevestigd door de Belgische voetbalbond. Tot dusver was het enkel over De Bruyne openlijk uitgesproken. België speelt zijn eerste match op het EK in Sint-Petersburgh en de tweede groepswedstrijd gaat door in Kopenhagen. Daardoor is het niet aan de orde om lang op één bepaalde plek te blijven. Na het duel tegen Rusland keren de Rode Duivels terug naar eigen land. Wie zeker niet in actie kan komen, blijft dus beter thuis. Dat doen zowel Axel Witsel als Kevin De Bruyne dus ook. Ze werken samen in Tubeke verder aan hun herstel. šŸ˜‰ https://t.co/jxiBamzapQ pic.twitter.com/ErpEPjzarX — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 11, 2021 Kevin De Bruyne hoopt in de tweede EK-wedstrijd tegen Denemarken wel te kunnen meedoen. Axel Witsel mikt op de ontmoeting met Finland op 21 juni.





Volg Belgiƫ - Rusland live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (12/06).