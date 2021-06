🎥 Ze zijn met niet veel in Sint-Petersburg, maar de Duivelse fans amuseren zich wel: "We hebben al bewezen dat we met weinigen ambiance kunnen maken"

Een 600-tal fans zullen vanavond de Rode Duivels aanmoedigen in de Gazprom Arena. Een vijftigtal onder hen waren al aanwezig op de Fanmatch tegen de Russen, die ze wel verloren met 4-3.

Maar de sfeer zat er al goed in. De supporters amuseerden zich. "We zullen met weinig zijn, maar we hebben al bewezen dat we te horen zijn met weinig. We gaan in ieder geval ons best doen", klonk het.

Na de match verbroederden ze met de Russische spelers.

Meer media dan voor de echte Duivels...

