📷 Eriksen-update: speler bij bewustzijn? Een foto net voor hij afgevoerd werd, geeft voetbalwereld hoop

Eriksen kreeg tijdens de wedstrijd een hartstilstand en zeeg neer zonder contact met een andere speler. De Deense middenvelder en ploegmaat van Romelu Lukaku werd lang gereanimeerd op het veld, afgeschermd door zijn Deense ploegmaats.

Volgens verschillende Deense media werd Eriksen afgevoerd met een ambulance maar loeiden de sirenes van de ziekenhuiswagen niet. Daar zagen velen een negatief signaal in, maar één welbepaalde foto lijkt nu toch hoop te geven.

Want van alle aanwezige fotografen en ondanks het afschermen van de speler en brancard, is één fotograaf er toch in gesla agd om een glimp op te vangen van de speler. Op die foto zien we een Eriksen die bij bewustzijn is en zich over het voorhoofd wrijft.

De UEFA heeft online gecommuniceerd dat de situatie van Eriksen ondertussen stabiel is in het ziekenhuis:

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.