Krijgt Eden Hazard er een concurrent bij? Makelaar biedt aanvaller Manchester United aan bij Spaanse topclub

Anthony Martial kende een moeilijk seizoen in de Premier League. De Franse aanvaller haalde niet het niveau van zijn seizoen daarvoor en moest zijn meerdere erkennen in Edinson Cavani.

Anthony Martial speelt al enkele jaren bij Manchester United, maar daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen. Volgens Engelse media heeft de makelaar van de Franse aanvaller hem namelijk aangeboden bij Real Madrid.

Martial staat al jaren bekend als een groot talent, maar het voorbije seizoen wilde het, mede door blessures, niet echt lukken voor de Fransman. Hij was goed voor 7 doelpunten en 9 assists in 36 wedstrijden in alle competities samen.