Wenende matchwinnaar Lukaku kristalhelder: "Moet veel beter om verder te raken" en "Gedachten bij Christian"

Romelu Lukaku heeft het opnieuw gedaan. Met twee goals heeft hij meteen zijn visitekaartje afgegeven.

Lukaku scoorde twee keer, maar toonde zich achteraf ook kritisch: "Als we ver willen raken in dit toernooi, dan zal het beter moeten", aldus Big Rom.

Slordig

"We waren te slordig in de tweede helft. We moeten groeien in het toernooi. Maar deze zege is goed, we moeten nu kijken naar de volgende matchen."

De kopjes gingen ook naar Eriksen. Lukaku kon zijn tranen niet bedwingen voor de match. "Hij is bij bewustzijn, dat is goed. Het was heel moeilijk focussen voor deze wedstrijd. Ook voor Toby, Jan, Nacer. We kennen hem allemaal heel goed. Ik denk dat hij bij bewustzijn is, dat heb ik gelezen in de groep."

"Ik hoop dat hij terug gezond wordt, hij heeft 2 jonge kinderen. Die hebben hem nodig, en wij ook als ploeg. Het is leuk om zo te beginnen. In een toernooi is het belangrijker dat je beter wordt. Ik ben blij met de overwinning, maar mijn gedachten zijn nu bij Christian.”