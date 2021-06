"Eriksen was er een paar minuten gewoon niet meer, kans dat hij nog zal voetballen is zeer klein"

De gebeurtenissen van zaterdagavond, tonen nog maar eens aan hoe relatief voetbal is in het leven. Christian Eriksen is ondertussen bij bewustzijn en kan praten, maar de kans is klein dat hij ooit nog op een voetbalveld zal staan.

Dat zei sportcardioloog Sanjay Sharma, die bij Tottenham Hotspur nog samenwerkte met de Deense middenvelder.

"Hij had tot 2019 normale tests, hoe verklaar je deze hartstilstand? Ik weet niet of hij ooit nog zal voetballen. Hoe we het draaien of keren, Eriksen is een paar minuten dood geweest. Zullen de medische professionals het risico lopen om hem opnieuw te laten sterven? Ik denk van niet", klinkt het.

"Het meest positieve nieuws is dat hij leeft en wakker is en het negatieve nieuws is dat zin carrière wellicht ten einde is. In Engeland zou hij alleszins niet meer mogen spelen", daar zijn ze enorm streng.