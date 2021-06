Zaakwaarnemer van Eriksen komt met update: "Hij wil zijn ploegmaats komen aanmoedigen tegen België"

Christian Eriksen keek afgelopen zaterdag de dood in de ogen na een hartstilstand in de wedstrijd tussen Denemarken en Finland. De middenvelder voelt zich goed en... is zelfs van plan om donderdag naar het stadion af te zakken.

Christian Eriksen voelt zich gezien de omstandigheden heel goed. De middenvelder van Inter Milano FC denkt momenteel nog niet aan voetballen, maar wil zijn landgenoten wel aanmoedigen. Donderdag speelt Denemarken namelijk tegen de Rode Duivels. “Christian moet nu vooral rusten”, aldus zaakwaarnemer Martin Schoots in La Gazzetta dello Sport. “Zijn ouders en vrouw zijn momenteel bij hem. Hij blijft tot dinsdag ter observatie in het ziekenhuis, maar een operatie is momenteel niet aan de orde. Hij wil in ieder geval zijn ploegmaats komen aanmoedigen tegen België.”







