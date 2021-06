Praet mikt meteen hoog bij zijn vuurdoop en stelt de Belgische fan gerust: "Hij staat heel scherp"

Dennis Praet stond voor zijn vuurdoop op een groot tornooi met de Rode Duivels. Tegen Rusland mocht de middenvelder meteen speelminuten maken. Het toont het vertrouwen dat Roberto Martinez heeft in de Leicester-middenvelder.

"Ik ben heel blij met de kansen die ik krijg. De coach geeft me steeds meer speelkansen. Hij heeft veel vertrouwen in mij. Dat er meer wissels zijn toegelaten is ook wel een voordeel", opent Praet in de perstent in de aanloop naar het treffen tegen Denemarken.

Voor Praet is dit een geheel nieuwe ervaring. "Aan kleine dingen merk je dat het een heel groot toernooi is. Hoe we ontvingen werden in Rusland bijvoorbeeld. Dat is toch net dat tikje anders. In de eerste minuten in de match voelde ik wat nervositeit in de ploeg. Omdat iedereen beseft dat er een belangrijk toernooi is begonnen. We willen de finale halen."

De Bruyne en Witsel

De ex-Mauve had ook enkele geruststellende woorden over De Bruyne en Witsel. "Het ziet er heel goed uit met De Bruyne. Hij heeft met de groep getraind en gaat dat ook vandaag opnieuw doen. Van zijn blessure is weinig te merken."

Ook over Witsel maakt Praet zich geen zorgen. "Het is heel straf en knap wat Axel Witsel gepresteerd heeft om zo snel fit te raken na zijn blessure. Ik verschoot van zijn niveau. Hij staat heel scherp."