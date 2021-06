'Batshuayi moét op zoek naar nieuwe club en mag Chelsea voor dit (schamele) bedrag verlaten'

Michy Batshuayi moet vertrekken bij Chelsea FC. Na een veelvoud aan uitleenbeurten is een definitief vertrek onafwendbaar.

Chelsea FC stortte in 2016 veertig miljoen euro op de bankrekening van Olympique Marseille om Michy Batshuayi naar Londen te halen. Veel return hebben the Blues echter nooit gekregen.

Ondertussen moet Batsman op zoek naar een nieuwe club. Zijn contract op Stamford Bridge loopt medio 2022 ten einde. Met andere woorden: nu kan er nog iets gerecupereerd worden.

In het uitstalraam

The Sun weet dat Batshuayi voor amper veertien miljoen euro mag vertrekken. Dat is een habbekrats in vergelijking met wat Chelsea destijds heeft gebeld. Langs de andere kant: de uitleenbeurten van de voorbije jaren waren allesbehalve indrukwekkend.