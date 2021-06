🎥 Nu al de goal van het EK? Schick imponeert met fabelachtige lob

Voor de affiche Schotland-Tsjechiƫ blijf je op papier niet binnen met dit geweldig weertje, maar Patrick Schick heeft alle zonnekloppers ongelijk gegeven met een werkelijk weergaloze goal. Het wordt moeilijk om deze nog te overtreffen op dit EK.

De Tsjechische spits profiteerde van Schots balverlies, zag Schotland-doelman Marshall ver uit doel staan en besloot dan maar eens uit te halen net over de middenlijn. Het leer vloog tot ieders verbazing over Marshall in doel. Wat een pareltje! Het was al zijn tweede want Schick had de Tsjechen net voor rust al de voorsprong geschonken.