Manchester United en PSG vangen bot: 'Ramos gaat in op aanbod en blijft gewoon in La Liga'

Sergio Ramos heeft een aanbieding van Sevilla FC in de schuif liggen. De Spaanse subtopper wil het jeugdproduct terughalen.

Vergis u niet: Sergio Ramos is dan wel een clubicoon - al kreeg hij géén contractverlenging - van Real Madrid, maar de jeugdreeksen doorliep hij bij Sevilla FC. Meer zelfs: in 2004 debuteerde hij er in de grootmacht.

El Chiringuito weet dat Los Hispalenses Ramos terug naar het oude nest willen lokken. Er ligt een contract voor maar liefst vijf seizoenen klaar voor de 35-jarige verdediger. Maar dat is bijlange niet alles.

Langdurig contract, mooi loon en dé troef

Sevilla wil de verdediger in Spanje - en dus uit de klauwen van Manchester United en PSG houden - met een jaarloon van zeven miljoen euro. Daarnaast staat er een optie in het contract die Ramos na zijn actieve carrière kan activeren.