Sportdokter Goossens onder de indruk van revalidatie Witsel: "Dit is uitzonderlijk" & "korte invalbeurt niet de grote belasting"

Op negen januari sloeg het noodlot toe voor Axel Witsel. De elegante middenvelder scheurt zijn achillespees en moet een kruis maken over het EK. Althans, zo leek het. Dankzij hard labeur, prima begeleiding en een vlekkeloze revalidatie zou Witsel dan toch nog in actie kunnen komen.

Roberto Martinez is er al wekenlang heilig van overtuigd dat Witsel tijdig klaargestoom zou worden voor het EK. Eerst werd gemikt op de laatste groepsmatch tegen Finland, maar zondag kondigde bondscoach aan dat Witsel donderdag tegen Denemarken al minuten zal krijgen. Welgeteld 159 dagen nadat hij geblesseerd uitviel.

Wanneer we Chris Goossens, een gerenommeerd sportarts, Witsels situatie voorschotelen, is hij diep onder de indruk. "Normaal wordt zo'n 6 à 9 maanden gerekend om volledig te revalideren van deze blessure. Dat Axel Witsel dit in goed vijf maanden zou afronden, is ronduit indrukwekkend. Ik denk dat ik het ooit een keer eerder meegemaakt heb."

© photonews

Al geeft Chris Goossens meteen wel enkele belangrijke nuances bij de pijlsnelle revalidatie van de 110-voudige international. "Men is vijf maanden lang dag in, dag uit met hem in de weer geweest. Hij kon in de best mogelijke omstandigheden revalideren met maar één groot doel: dat EK halen. Zonder dit toernooi zou hij nooit zo snel klaargestoomd zijn. Dan zou men ongetwijfeld gemikt hebben op de start van de voorbereiding met Borussia Dortmund. Bovendien heeft Witsel het geluk gehad dat hij tijdens zijn revalidatie nooit een terugslag te verwerken kreeg, waardoor hij bijvoorbeeld een week moest rusten", aldus Goossens.

Na maanden revalideren bij kine's en op het oefenveld maakt Witsel donderdag zijn wederoptreden tussen de lijnen. Toch maar een kaars branden? Niet nodig, aldus Goossens. "Het gebrek aan matchritme zal hem ongetwijfeld parten spelen, al ligt de trainingsintensiteit bij de Rode Duivels erg hoog. Een korte invalbeurt van enkele minuten zal hoe dan ook niet dé grote belasting zijn voor een prof als Axel. Daarna wordt het uitkijken naar de reactie op zijn lichaam. Reactie betekent de voet voor even van het gaspedaal halen. Heeft hij geen reactie, kan hij alweer een stap zetten. Witsel zal geen risico's nemen, hij gaat zijn toekomst niet hypothekeren voor een interland meer of minder."

"Eden? Zag er goed uit, maar 90 minuten is nog wat anders"

Chris Goossens kwam ook nog even terug op de situatie van Eden Hazard. De aanvoerder van de Rode Duivels liet een hoopgevende invalbeurt optekenen tegen Rusland. "Ik zag zaterdag eindelijk weer enkele flitsen op een heel hoog tempo. Eden ziet er klaar uit. Negentig minuten spelen is nog heel wat anders. Naast snelheid komt er dan ook uithouding bij kijken."

De Belgische voetbalfan houdt alvast de adem in dat Hazard de komende weken gespaard blijft van een nieuwe blessure. "Na zijn enkeloperatie is hij net iets anders gaan lopen, waardoor zijn spieren erg gevoelig zijn. Dat is de verklaring voor het verhoogde risico op blessures bij Eden", besluit Goossens.