🎥 Zidane is het beu en haalt uit naar journalist: "Ga je diezelfde domme vragen blijven stellen?"

Zinedine Zidane is geen coach meer van Real Madrid. Na zijn vertrek schreef de Fransman in een open brief alle frustraties van zich af. Al zijn die frustraties er nog steeds...

Een journalist van GOL liep Zinedine Zidane tegen het lijf voor de wedstrijd tussen Rayo Vallecano en Girona CF. Bij de thuisploeg staat zoonlief Luca Zidane namelijk tussen de palen. De man vroeg ZiZou naar de open brief en kreeg meer gehoor dan verwacht. “Ga je diezelfde domme vragen blijven stellen? Je werk is beschamend. Ik ken jou en jij kent mij. Elke keer gebeurt hetzelfde zonder ons. Kom mee en dan praten we zonder camera’s.” En zo geschiedde…

🙄 A Zidane siguen sin gustarle las preguntas de @SQuirante...



