Didier Deschamps verbaast na zege tegen Duitsland: "We hebben een grootse match gespeeld"

Frankrijk haalde het dinsdagavond met een zuinige 1-0-overwinning van Duitsland, tot grote vreugde van bondscoach Didier Deschamps.

Een schoonheidsprijs zal de wedstrijd tussen Frankrijk en Duitsland zeker niet krijgen. Er kwamen ook heel wat reacties op de passieve speelstijl van Frankrijk.

Daar trok de Franse bondscoach Didier Deschamps zich niks van aan. "We hebben een grootse match gespeeld tegen een heel sterke tegenstander", zei Deschamps meteen na de match.

Hij schatte het belang van de wedstrijd hoog in. “Dit had een finale of een halve finale kunnen zijn. We hebben ervoor gevochten en waren op niveau. Ik wist dat mijn spelers klaar zouden zijn."

Frankrijk deed niet veel meer dan de partij controleren na de owngoal van Duitsland. “We konden die belangrijke tweede goal niet maken. Uiteindelijk bleek het niet nodig. We hebben in het slot niet echt meer afgezien. Het was een harde wedstrijd, maar met ook veel kwaliteit en talent. Dit zijn drie belangrijke punten, zeker in onze groep.”