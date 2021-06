Iedereen geraakt weer fit bij de Rode Duivels, maar wie moet wijken? "Dan kom je snel bij hem uit"

Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Axel Witsel lijken klaar te geraken voor het grote werk, wat automatisch betekent dat andere mannen moeten plaatsmaken.

Thorgan Hazard, Leander Dendoncker en Dries Mertens zouden de kinderen van de rekening worden, volgens Gert Verheyen. "Je komt inderdaad snel bij Mertens uit", vertelt hij bij Sporza.

Ondertussen lijkt de publieke opinie de gedachte dat Mertens plaats moet maken te ondersteunen. "Van mij mag hij bij de eerste elf, maar ik heb puur intrinsiek voor de beste 11 spelers gekozen. Speciaal is dit niet, dit is zoals iederéén het ziet. Ik wil daarmee niets tekortdoen aan Mertens of Thorgan."

Al zullen er altijd nog factoren zijn die de keuzes beïnvloeden. "Dit is ook in een ideale wereld. Maar wat is de kans dat je ze allemaal in je ploeg kunt zetten?"