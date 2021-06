Niet-behalen van WK 2022 betekent einde van Borkelmans als bondscoach van Jordanië

Ook voor Jordanië, het land waar voormalig assistent-bondscoach van de Rode Duivels Vital Borkelmans nu bondscoach was. Hij slaagde er echter niet in om het land voorbij de tweede kwalificatieronde te slepen in de Aziatische WK-kwalificatie.

In een groep met Australië, Koeweit, Nepal en Taiwan eindigde Jordanië na 8 speeldagen op de 3e plaats. Australië pakte zoals verwacht 24 op 24 en is zeker van kwalificatie. Ook de beste twee zijn zeker van een volgende ronde maar voor Jordanië zit het avontuur erop.

En daarop besloot Borkelmans samen met zijn assistenten Stephan Van Der Heyden en Luc Nilis om op te stappen in de technische staff van Jordanië. De Irakees Adnan Hamad neemt meteen over.

Officially: Jordanian national team accept the resignation letter of Vital Borkelmans after the last elimination from WC qualifications.



Jordan appoint Iraqi manager Adnan Hamad and he will start his duties from next match against South Sudan in Arab Cup play-offs in 21/6. pic.twitter.com/9VjqR17Um4