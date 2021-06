Lukaku zal bal laten buitentrappen in tiende minuut voor Eriksen: "Maar ga ook niet vergeten dat we een match moeten winnen"

Romelu Lukaku is op een missie en daar mag niks tussenkomen. Uiteraard gaat hij de minuut applaus voor Christian Eriksen meedoen en gaat hij er zelfs aan helpen, maar op medelijden moet de Deense ploeg niet rekenen. Big Rom wil doorduwen.

Lukaku is heel close met Eriksen en zijn ploegmaat ligt op enkele honderden meters van waar de Duivels verblijven in het ziekenhuis. "Ik heb met de trainer gesproken om hem te gaan bezoeken en ga het straks nog eens vragen", aldus Lukaku. "Ik heb wel al antwoord gekregen op Whatsapp en dat heeft me wel gerustgesteld."

Er is al afgesproken dat er in de tiende minuut zal geapplaudiseerd worden. "Ik zal morgen de bal zelf buitentrappen om mee te applaudiseren. We hebben meerdere spelers die met hem hebben samengespeeld, maar we mogen ook niet vergeten dat we een wedstrijd moeten winnen. Dat blijft de belangrijkste taak. Medeleven met de Deense ploeg tonen? Nee, dat ken ik niet op het veld."

Er is zich na de match één van de Russen komen excuseren

Voor de match zal Lukaku weer knielen. "Ik strijd niet enkel voor BLM, maar tegen alle dingen die met racisme, kleur, religie, geaardheid... te maken hebben. We zijn in 2021 en moeten alle mensen respecteren. Wat de Russen deden, maakte me niet uit. Het kan me niet schelen wat andere mensen doen. Ik weet waarom ik het doe. Er is zich trouwens na de match één van de Russen komen excuseren."