Penseelstreek Miranchuk levert Russen winst op tegen Finland, dat nu punt(en) moet pakken tegen België

Rusland blijft in de running om zich te kwalificeren voor de volgende ronde. Met de nodige moeite wonnen ze van Finland, dat ook zijn kansen had om er minstens een gelijkspel uit te slepen. Nu moeten ze dus hopen op een puntje in de laatste match tegen... België

Finland kon zich mits winst tegen Rusland voor de eerste keer - het is ook de eerste keer dat ze meedoen aan een groot toernooi - plaatsen voor de volgende ronde. De Russen moesten winnen om kans te blijven maken. Na twee minuten leek Finland al op rozen te zitten na een goal van Pohjanpalo, maar het doelpunt werd voor nipt buitenspel afgekeurd na tussenkomst van de VAR.

Dzuyba: het beste is eraf

Rusland nam het initiatief in handen en had via Dzyuba een paar kansen, maar de 32-jarige spits is niet meer de aanvaller van een jaar of vijf geleden. Het oogt allemaal wat moeizamer en (nog) houteriger. Eén keer trof hij uit stilstand de paal, maar voor de rest zat hij in de tang bij de sterke Finse verdedigers. Al legde hij de bal wel een paar keer panklaar voor zijn ploegmaats.

Er waren mogelijkheden en Pohjanpalo werd de kwelduivel van de Russische verdediging, maar het was steeds 'bijna' en nooit helemaal. De Finnen legden er wel hun hoofd voor, want ze wisten ook dat in de laatste match België wacht en dat is toch nog andere koek dan Rusland. Met een punt maakten ze ook al een goeie kans om één van de beste derdes te worden.

Finland verdiende meer

Maar net voor rust zette Miranchuk een domper op die plannen met een heerlijke penseelstreek in de linkerkruising. Zowat de enige goeie actie in de zestien en toch wel prijs.

Rusland, daar gaan ze toch best eens een nieuwe generatie opleiden, want met deze ploeg gaan ze nooit meer ver geraken. Het voetbal is steriel, de ideeën schaars. Tegen een ploeg waar ze het spel tegen moesten maken, kwam dat nog meer aan de oppervlakte. Er zit gewoon geen creativiteit in. En achteraan zijn ze kwetsbaar, wat de Rode Duivels ook al blootlegden.

Finland verdiende meer en Pukki miste de gelijkmaker. Ook Lod kreeg een paar goeie aanlegmogelijkheden. De Finnen speelden dan ook met heel wat meer volk voor de bal. Zhemaletdinov kreeg nog de beste kans voor Rusland, maar schoot die naast. De stand veranderde niet meer, maar dit had een match met heel wat meer goals kunnen zijn.

De Russen moeten nu minstens een punt pakken tegen Denemarken en Finland een punt tegen België om nog kans te maken op de volgende ronde. Als de Rode Duivels morgen winnen, zijn ze zo goed als zeker van de eerste plaats.