OFFICIEEL: Waasland-Beveren stelt nieuwe wingback voor om zo snel mogelijk terug te promoveren

Waasland-Beveren mag dan misschien naar 1B gedegradeerd zijn, de club heeft ambitie om meteen terug te komen en pakt nu uit met een internationale transfer.

De 24-jarige Deen Jacob Buus Jacobsen heeft namelijk een contract getekend op de Freethiel. De rechtervleugelverdediger komt over van Deense eersteklasser AC Horsens en heeft een contract van twee jaar getekend in Beveren.

Jacobsen debuteerde in eigen land bij Odense en trok via tweedeklasser FC Frederica opnieuw naar het hoogste niveau in Denemarken door naar AC Horsens te gaan. Daar speelde hij dit seizoen 19 wedstrijden, vooral als flankmiddenvelder. AC Horsens degradeerde dit weekend uit de Superligaen maar Jacobsen kiest dus voor een avontuur in de Belgische tweede klasse.

"Ik ben ontzettend blij om hier te zijn", klinkt het in een eerste reactie bij Jacobsen. "Ik kijk uit naar deze kans en kan niet wachten om te starten. Deze transfer is een geweldige kans om mezelf op een hoger niveau te testen. We zullen onszelf als team pushen om goed voor de dag te komen. Ik ben een winnaar en kom naar hier om veel wedstrijden te winnen", klinkt het bij de Deen die voor zijn eerste buitenlandse avontuur staat.