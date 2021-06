Gattuso na drie weken weg bij Fiorentina

Amper drie weken geleden kwam Fiorentina fier naar buiten met het nieuws dat Gennaro Gattuso de nieuwe trainer zou worden. Vandaag lieten ze weten dat hun wegen nog voor de start van het seizoen scheiden.

Een dispuut over het transferbeleid van Fiorentina zorgde ervoor dat Gennaro Gattuso al na amper drie weken opstapt bij de club. De club meldde dat vanochtend op haar website: "ACF Fiorentina en de heer Gattuso hebben in onderling overleg besloten de afspraken niet op te volgen en dus niet samen aan het volgende sportseizoen te beginnen".

Wat de ex-coach van onder andere AC Milan en Napoli nu zal doen is nog niet duidelijk. Gattuso zal sowieso zijn lesje wel hebben geleerd. Hij tekende een contract terwijl er op voorhand al onenigheid was over het transferbeleid van de club. Die onenigheid mondde uit in de onderlinge overeenkomst om de samenwerking na amper drie weken stop te zetten.