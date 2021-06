Nieuwe kans voor Club Brugge? 'Belgische topclub wil shoppen bij Ajax'

Bij Club Brugge hebben ze de voorbije jaren al heel wat interessante deals gedaan. En mogelijk komt er nog eentje uit de bus deze zomer. Of gaat een andere topclub ermee vandoor?

Met Noa Lang haalde Club Brugge vorig seizoen de jackpot in huis, maar toen was ook ene Jurgen Ekkelenkamp in beeld.

Ekkelenkamp

De nu 21-jarige winger mag nog steeds weg bij Ajax Amsterdam en dat heeft de geïnteresseerde clubs opnieuw wakker gemaakt.

Zo weet De Telegraaf van de aandacht van een Belgische topclub, al laten ze niet duidelijk uitschijnen dat het over Club Brugge gaat.