OFFICIEEL: Seizoensrevelatie ziet alweer speler vertrekken

Het lag al een tijdje in de lijn der verwachtingen, nu is de deal ook officieel rondgeraakt en zo dus ook geofficialiseerd.

Aanvaller Mamadou Thiam zal het volgende seizoen afwerken bij AS Nancy, een zusterclub van KV Oostende.

Cluboptie

Dat hebben de Kustboys zelf bekendgemaakt. De 26-jarige aanvaller krijgt zo kans om nieuwe stappen te zetten en speelminuten te vergaren.

Oostende haalde Thiam in oktober transfervrij in huis, nadat hij enkele maanden zonder club zat. De club heeft nog een optie op hem in zijn contract tot 2022.