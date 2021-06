Axel Witsel eerlijk na zware maanden: "Heb moeilijke momenten gehad, maar dankzij hen erdoorheen gekomen"

Axel Witsel was een van de opmerkelijke namen die mocht invallen tegen Denemarken. Wie had dat vijf maanden geleden durven denken? Witsel zelf ook niet. Hij was heel eerlijk op zijn persconferentie de dag na zijn eerste speelminuten in maanden.

"Pas begin mei had ik door dat ik het EK kon halen. Ik heb moeilijke momenten gehad de voorbije maanden, maar door mijn vrienden en familie ben ik erdoorheen geraakt", aldus Axel Witsel op zijn persconferentie vrijdagmiddag. Achtste finales topfit? "Ik heb er wel altijd in geloofd dat ik klaar kon raken. Ik speel nu ook niet met de handrem op, want ik ben niet geblesseerd geraakt in een duel", aldus de Rode Duivel. Die er ook de volgende wedstrijden graag wil staan. "Ik heb opofferingen gebracht om terug te keren. Ik hoop zo te blijven evolueren en tegen de achtste finales een volledige wedstrijd aan te kunnen. Dan wil ik graag 90 minuten kunnen spelen."