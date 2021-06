Duivels verwijzen nog maar eens naar "jammer gebeuren": "Dit hadden we ook in Brussel kunnen hebben"

Het ligt de Rode Duivels zwaar op de maag en ze willen het graag zo snel mogelijk veranderd zien: een nieuw nationaal stadion. Dat ze niet thuis kunnen spelen in Brussel is een groot nadeel, blijven ze maar herhalen.

“Fijn om deze match te winnen, want de sfeer was hier fantastisch. Dit in Brussel was leuk geweest voor ons", aldus Thibaut Courtois.

Ook Kevin de Bruyne verwees er nog eens naar. "Fijn om te winnen, fijne match, fijne sfeer. Daarom is het des te meer jammer dat we niet in Brussel spelen. Het was geweldig geweest om dat in eigen land te hebben. Hopelijk gaan we nu na de eerste twee wedstrijden ook onze derde uitmatch winnen."