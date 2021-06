Spanjaarden recupereren vedette voor volgende EK-wedstrijd

Barcelonamiddenvelder Sergio Busquets heeft vandaag negatief getest op het coronavirus nadat hij twee weken geleden positief testte en is dus terug beschikbaar voor Spanje op het EK.

Het nieuws van de positieve coronastest van Sergio Busquets sloeg in als een bom in Spanje. Er was angst bij de Spanjaarden omdat een coronauitbraak tijdens het EK de kansen op succes flink zou verminderen.

Gelukkig is de selectie gespaard gebleven van grote rampen. Busquets is nu terug een optie op het middenveld voor bondscoach Luis Enrique.