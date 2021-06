Luis Enrique zet bekritiseerde spits uit de wind: "Lukaku scoorde minder vaak dan hij in zijn eerste 40 interlands"

Spanje moet zaterdagavond tegen Polen vol voor de drie punten gaan, nadat het tegen de Zweden niet verder kwam dan 0-0. La Roja speelde dominant voetbal, maar de (weinige) kansen werden vakkundig de nek omgewrongen. Vooral spits Alvaro Morata liet enkele mogelijkheden onbenut.

De 28-jarige aanvaller van Juventus, dat hem huurt van Atletico Madrid, werd dan ook niet gespaard in de Spaanse media. Daags voor de wedstrijd tegen de Polen nam bondscoach Luis Enrique het op voor zijn spits.

"Morata en tien anderen zullen spelen tegen Polen", drukte Luis Enrique op de persconferentie vrijdag meteen alle speculaties de kop in. "Ik zeg dit om hem een boost te geven. Ik deel geen cadeaus uit, hij draagt heel erg veel bij aan ons team."

"Bovendien liegen de cijfers niet", vervolledigt Luis Enrique. "Spelers als Mbappé, Griezmann, Benzema, Werner, Lewandowski, Bale en Lukaku scoorden allemaal minder vaak dan Morata in hun eerste veertig interlands."

We namen de proef even op de som. Alvaro Morata scoorde tot dusver negentien keer in 41 interlands. Big Rom scoorde er dan weer slechts elf in zijn eerste veertig optredens voor de Rode Duivels. Intussen zit Lukaku wel aan 62 doelpunten in 95 interlands, een duizelingwekkende statistiek.