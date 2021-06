Transfervrije speler STVV vindt nieuwe club

Op 30 juni, over tien dagen dus, loopt het contract van Samuel Asamoah bij STVV af. Intussen tekende hij al een contract bij het Roemeense FC U Craiova 1948.

Samuel Asamoah vertrekt na maar liefst negen jaar uit België. De Ghanese middenvelder kreeg geen nieuw contract bij STVV en wordt dus op 1 juli een transfervrije speler. Het Roemeense FC U Craiova 1948 bood hem een contract aan. Asamoah ging er op in en zal onze competitie dus verlaten.

In de negen jaar die Asamoah in België was, speelde hij voor KAS Eupen, Oud-Heverlee Leuven en STVV. De inmiddels 27-jarige Ghanees speelde meer dan honderd wedstrijden voor Eupen én meer dan honderd voor STVV. Met de Kanaries scoorde hij vorig jaar nog zijn eerste hattrick tegen, uitgerekend, KAS Eupen.