Hannu Tihinen, ex-Anderlecht, is er van overtuigd dat de Finnen morgen België kunnen kloppen

De Rode Duivels spelen maandag hun derde poulematch tegen Finland. Hannu Tihinen, ex-speler van Anderlecht, heeft er goede hoop op dat zijn land België kan verslaan.

Finland won in haar eerste match van Denemarken, maar tegen Rusland ging het de boot in. Het wordt voor de Finnen dus een belangrijke match tegen de Belgen.

"Het beste zou zijn dat beide ploegen doorgaan", geeft Tihinen aan bij RTBF. "Maar we voelen geen druk, we zullen pakken wat er te pakken valt. De belangrijkste kwaliteit van de Finnen is dat ze nooit opgeven. Daarom denk ik dat we jullie kunnen kloppen", benadrukt Tihinen.

Nochtans wordt België wel hoog ingeschat in Finland. "In Finland worden de Rode Duivels gezien als een favoriet voor het EK. Zelf heb ik natuurlijk een voorkeur voor de spelers die bij Anderlecht zijn opgeleid, zoals Tielemans en Lukaku. België zal altijd een plaats in mijn hart hebben. Mijn droom is uiteraard een finale België - Finland."