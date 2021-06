Pro League zet Wereldvluchtelingendag in de kijker

Vandaag, 20 juni, is het wereldvluchtelingendag. Verschillende Pro League clubs engageerden zich het afgelopen seizoen om mensen die op de vlucht en op zoek naar een nieuwe thuis zijn te ondersteunen.

Drie clubs springen in het oog met hun initiatieven. Dit zijn:

OH Leuven

Zij organiseerden gisteren een tornooi waar een 8-tal ploegen met vluchtelingen konden aan deelnemen. Het tornooi is een samenwerking tussen het Rode Kruis, Croix-Rouge, Fedasil, de KBVB, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League.

Royal Excel Mouscron

In 2019 was Moeskroen de eerste profclub met een vluchtelingenteam. Het bevordert de integratie en zorgt ervoor dat ze durven buiten te komen. Op het veld vergeten ze even al hun zorgen.

RFC Seraing

In 2020 lanceerde RFC Seraing een project om de integratie van mensen uit het opvangcentrum van Fedasil te bevorderen. Na een aangepaste opleiding voor vluchtelingen en asielzoekers in samenwerking met de KBVB, gingen een aantal vluchtelingen aan de slag als steward bij de club.