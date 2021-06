Verrassing bij de U18 van FC Groningen: opeens staat Arjen Robben in de basis

Arjen Robben heeft nog geen contract getekend voor volgend seizoen maar de kans is groot dat hij er nog een jaartje bij zal doen voor FC Groningen.

Zaterdagmiddag speelde de jeugdploeg van FC Groningen een oefenduel tegen FC Utrecht. Tot ieders verbazing stond Arjen Robben ook aan de aftrap van het duel. Dat hij mee zou doen, was een groot geheim.

"Ineens stond hij op het veld. Het is leuk om met zo'n ster op het veld te kunnen staan. Hij deed zijn eigen opwarming en bemoeide zich niet met de onze. Ik vond hem wel fit ogen maar heb hem niets meer kunnen vragen want na zijn wissel ging hij snel naar binnen en was hij weg", vertelt een speler van de U18 van Groningen aan RTV Noord.