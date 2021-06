Voormalig speler van KV Mechelen en Beerschot is duidelijk: "Duivels moeten niet twijfelen als verliezen tegen Finland gunstiger zou zijn"

Kent u Joachim Mununga nog? De ex-speler van onder meer KV Mechelen en Beerschot is ondertussen niet meer actief als profvoetballer, maar zijn mening is aan de overkant van de taalgrens nog wel van tel.

Mununga was namelijk te gast in de talkshow Complétement Foot bij de RTBF om het duel van de Rode Duivels tegen Finland voor te beschouwen en een mogelijke loting van de Duivels. Zo zouden de Duivels een mogelijk gunstigere loting hebben als ze tweede worden in hun groep.

"Het is inderdaad mooier als je Europees kampioen kan worden door in elke ronde van een topland te winnen", klinkt het bij Mununga. "Maar eerlijk gezegd, kan mij niet veel schelen. Uitendelijk wil je gewoon Europees kampioen worden."

"Er zijn nog veel mogelijkheden. Maar als we onze kansen op papier kunnen vergroten door niet te winnen van Finland, vind ik dat we dat dat moeten kunnen overwegen. We zijn in een toernooi en enkel het eindresultaat telt. We moeten daar niet verlegen om zijn, do the math en ga zo voor glorie", besluit hij.