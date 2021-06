'Kortrijk, Zulte Waregem en Anderlecht willen spits weghalen in Duitsland'

In de geruchtenmolen stroomt het stilaan over van de transfergeruchten. En daarbij komen diverse ploegen steeds vaker in elkaars vaarwater.

Jessic Ngankam staat in de belangstelling van veel ploegen en daarbij horen ook flink wat Belgische opties, zo blijkt uit de Duitse media. Drie kandidaten Zowel Anderlecht, Zulte Waregem als KV Kortrijk zouden wel wat zien in de 20-jarige spits van Hertha Berlijn. Afgelopen seizoen moest hij het vooral stellen met invalbeurt(jes), maar kwam hij in competitie wel tot twee goals in 284 speelminuten verdeeld over vijftiend wedstrijden.