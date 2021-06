Martinez gunt Doku eerste basisplaats op groot toernooi: "Wat hij me meegaf? Geniet ervan"

In de eerste twee wedstrijden kwam Jérému Doku enigszins verrassend niet in actie, maar daar kwam maandag verandering in. Tegen de Finnen kreeg de sneltrein een basisplaats van Martinez.

"Ik heb me geamuseerd vandaag. Het was een leuke match naast al deze topspelers", vertelt een ontwapenende Doku voor de camera van Sporza. "Het is heel mooi voor mij dat ik dit al mag meemaken op mijn leeftijd."

Doku toonde veel initiatief, maar was niet altijd gelukkig in zijn acties. Toch was de speler van Rennes opgetogen met zijn prestatie tegen de Finnen. "Ik vond dit voor een eerste wedstrijd op een groot toernooi best goed van mezelf. Ik heb mijn drive getoond. Wat de coach me zei vooraf? Hij gaf me een paar tactische richtlijnen mee, maar voor het overige zei hij gewoon dat ik ervan moest genieten."

Een basisplaats op het EK, dat smaakt ongetwijfeld naar meer. Droomt Jérémy Doku ook van speelminuten in de knock-outfase? "Dat hangt af van de coach, maar ik ga gewoon mijn best blijven doen", besluit een breed glimlachende Jérémy Doku.