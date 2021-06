De handtekening is gezet: Björn Engels is geslaagd voor medische testen en is officieel een Antwerp-speler

Bart Vandenbussche

Vandaag 18:56 |





Na zijn passage bij Aston Villa kan de Antwerp-periode nu helemaal beginnen voor Björn Engels. Dat Lamkel Zé de medische testen bij Antwerp niet wou doen, weet u ondertussen wel. Engels deed deze wel en slaagde hier ook voor. Zijn transfer is zo meteen afgerond. Een belangrijk moment toch voor Engels, die bij Aston Villa door heel wat blessureleed niet meer aan de bak kwam. Om vertrouwen te wekken bij zijn nieuwe werkgever is het voor de verdediger cruciaal om enige twijfels omtrent zijn fitheid weg te werken. De medische testen voor aanvang van het seizoen zijn dus alvast in orde. Vervolgens kon Engels ook zijn handtekening zetten onder het reeds opgemaakte contract. Met Antwerp bereikte Engels eerder een overeenkomst van vijf jaar. Björn Engels slaagde voor zijn medische testen en tekende vandaag zijn contract op de Bosuil tot 2026! ✍️🇧🇪#RAFC #Transfer #OneRedFamily pic.twitter.com/6ChWW5AYhj — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 22, 2021 Indien Engels fit blijft en hij zijn contract op de Bosuil helemaal uitdoet, blijft hij dus tot 2026 aan stamnummer 1 verbonden. Lees ook... 🎥 Antwerp begint aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen



