Eerste minuten op groot toernooi voor Rode Duivel: "Daar doe je het voor"

Onder de markt had hij het zeker niet tegen de stugge Finnen, maar uiteindelijk verliep de eerste basisplaats van Leandro Trossard op een groot toernooi niet slecht. Dat vond de winger alvast zelf.

De Rode Duivels wonnen uiteindelijk met 2-0 van Finland, Leandro Trossard werd een kwartier voor tijd vervangen bij de Belgen.

"Het is fantastisch om te debuteren op een groot toernooi. Daar doe je het voor: minuten krijgen. Het is leuk dat ik aan de match mocht beginnen."

Vrij goed verlopen

"Het was voor mij niet op een vertrouwde positie, ze hebben me zoveel mogelijk proberen coachen. Het is toch wel vrij goed verlopen, denk ik."

"We wisten op voorhand dat zij op een punt zouden speculeren en daar alles zouden voor doen. Het was aan ons om de dubbele muur te doorprikken en uiteindelijk is dat toch gelukt."