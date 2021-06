KV Oostende haalt speler binnen en verhuurt hem meteen weer

Thomas Basila, einde contract bij Nantes, trekt naar KV Oostende, maar wordt meteen uitgeleend aan Nancy.

Thomas Basila (22), centrale verdediger van FC Nantes, was einde contract bij Nantes in Ligue 1. Hij maakt de overstap naar KV Oostende, maar zij lenen hem meteen uit aan AC Nancy-Lorraine in Ligue 2.

Zowel Oostende als Nancy maken deel uit van de PMG-groep, waardoor de deal gemakkelijk beklonken was. Hij tekende een overeenkomst voor vier jaar bij Oostende en wordt voor twee seizoenen uitgeleend.

KV Oostende volgde Basila al enige tijd en geeft hem nu de ruimte om nog te groeien.