Mbaye Leye is voorzichtig: "Ik kan en zal niet te veel eisen stellen"

Maandag hervatte Standard de trainingen. Trainer Mbaye Leye hoopt dat hij toch wat versterking kan krijgen.

Denis Dragus en Aleksandar Boljevic zijn na hun uitleenbeurten terug. Of zij opnieuw verhuurd worden is niet duidelijk, maar Leye geeft hen een kans.

Felipe Avenatti, Obbi Oulare, Joachim Carcela en Eddy Sylvestre sluiten aan bij de U21 of trainden alleen.

Trainer Mbaye Leye wil spelers die de club vooropstellen, niet het individu, zo liet hij na afloop van de eerste training weten.

Leye hoopt ook dat er een deal komt rond Zinho Vanheusden. "Maar de drie partijen moeten mekaar vinden. Hij heeft alleszins alles wat ik verlang van een speler. Een winnaarsmentaliteit, grinta en leiderschap."

De trainer van Standard is echter ook realistisch over de financiële toestand van de club. "Ik weet in welke toestand de club verkeert. Versterking? Ik kan en zal niet te veel eisen stellen. We hebben niet de middelen van AA Gent of Club Brugge, anders had ik gezegd aan de voorzitter dat ik mijn ploeg al klaar wilde hebben."