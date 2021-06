OFFICIEEL: degradant Jupiler pro League haalt opvolger voor sterkhouder in ... Oostenrijk

Waasland-Beveren zal het volgend seizoen in 1B meer dan waarschijnlijk zonder Michael Frey moeten doen, die terugkeerde naar zijn moederclub.

Met Daniel Maderner hebben de Wase Leeuwen nu een opvolger weten op te halen in Oostenrijk. De spits komt over van Altach.

Doelen bereiken

Maderner was vorig seizoen goed voor vijf goals en drie assists bij zijn club in Oostenrijk, waaronder onder meer het mooiste doelpunt van het seizoen.

De 25-jarige aanvaller komt nu dus voor doelpunten zorgen op de Freethiel. "Ik vind het fantastisch om hier te zijn. Ik ben heel blij dit avontuur in Beveren aan te kunnen gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we onze doelen zullen bereiken en succesvol zullen zijn", aldus Maderner in een eerste reactie op de geel-blauwe webstek.