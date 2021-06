Roberto Martinez niet tevreden over grasmat in de achtste finales

De Rode Duivels trekken voor hun achtste finale zondag naar Sevilla. De bondscoach zit in met de toestand van de grasmat.

De grasmat van het stadion in Sevilla heeft enorm afgezien van de hittegolf waarmee Spanje af te rekenen kreeg.

De Spaanse bondscoach Luis Enrique had al geklaagd over het veld. Hij vond dat het gras te lang was. Specialisten waarschuwden de UEFA dat dit niet mocht.

De Belgische voetbalbond volgt de situatie op. Bondscoach Roberto Martinez is alvast niet opgezet met de situatie. Tegen het weekend worden opnieuw temperaturen van meer dan 36 graden verwacht.