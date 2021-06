Nieuwe coach Celtic vanaf vandaag aan het werk, goed nieuws voor KV Mechelen?

Vanaf vandaag is Ange Postecoglou aan de slag bij Celtic. Daardoor zou KV Mechelen binnenkort wel eens goed nieuws kunnen krijgen.

Ange Postecoglou is vandaag begonnen aan zijn nieuwe baan als trainer van Celtic. Postecoglou is de voormalige trainer van de Australische nationale ploeg. Bij Celtic moet hij na een gemiste titel volop aan de bak om de Rangers van Steven Gerrard bij te benen.

Voor KV Mechelen kan er nu eindelijk schot in de zaak komen bij het dossier van Marian Shved. De Oekraïnse flankaanvaller werd vorig seizoen uitgeleend door Celtic aan de Kakkers. In totaal speelde hij 24 wedstrijden waarin hij vijf keer kon scoren en ook drie assists gaf. KV Mechelen gaf al eerder aan dat het interesse had om Shved nog een jaartje te huren, maar eerst moest bekeken worden wat de plannen van Postecoglou zijn met de flankaanvaller.