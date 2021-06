Spaanse kranten komen met tegenstrijdige berichten over Lionel Messi

Lionel Messi is aan de laatste week bij Barcelona begonnen. Hij is formeel vanaf 30 juni transfervrij en de Spaanse kranten maken er onderling een strijd van.

Het Spaanse AS meldde dat Messi al zijn jawoord aan voorzitter Joan Laporta heeft gegeven, maar Marca laat een ander geluid horen. De Madrileense krant heeft – één dag voor Messi's 34ste verjaardag – contact gezocht met de vertegenwoordigers van de Argentijn: Barça hoopt naar verluidt nog steeds vóór 1 juli met witte rook te komen, maar volgens het kamp-Messi is er nog geen beslissing genomen over het aanbod vanuit Barcelona.

Volgens Marca heeft Barça hem een tienjarig contract aangeboden, met het oog op het leven na Messi's carrière. De vedette kan nog twee jaar in Camp Nou voetballen, voor vijftig miljoen euro (!) bruto per jaar. Daarna kan hij verder als FC Barcelona-ambassadeur, voor tien miljoen per jaar, ook als hij besluit er nog een paar seizoenen in de Amerikaanse Major League Soccer aan vast te plakken.